ВСУ пытались ударить по Крыму

Минобороны России: Силы ПВО сбили четыре беспилотника ВСУ над Крымом

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ночь на пятницу, 19 сентября, пытались атаковать Крым. Об этом сообщило Минобороны России в Telegram-канале.

По данным ведомства, попытки атак были предприняты в течение ночи. За этот период силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили над полуостровом четыре летательных аппарата самолетного типа. Других данных о ситуации не приводится.

Ранее военный блогер Михаил Звинчук заявил, что ВСУ планируют создание коридора для масштабных атак по Крыму и будут продолжать пытаться ослабить российскую систему противовоздушной обороны. Вблизи региона, как он указал, все более заметно приближение тяжелых украинских беспилотников турецкого производства Bayraktar.

ВСУ, кроме того, нарастили активность ударов беспилотниками-ракетами по российским регионам, в том числе по Крыму. Украина для достижения целей наносила комбинированные удары: сначала запускала обычные беспилотники для разрядки средств противовоздушной обороны (ПВО), затем обманки ADM-160 MALD, имитирующие характеристики ракет Storm Shadow, а после — реактивные дроны.