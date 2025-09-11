Россия
15:06, 11 сентября 2025Россия

Стало известно об активизации ударов дронами-ракетами ВСУ по России

Реактивные дроны ВСУ начали активнее атаковать российские регионы
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Violeta Santos Moura / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нарастили активность ударов беспилотниками-ракетами по российским регионам. Об этом сообщил Telegram-канал «Архангел спецназа».

«Два последних дня противник предпринимает более активные попытки ударов по нашим тыловым районам посредством дрон-ракет. Это реактивные беспилотники, которые развивают высокую скорость. И их путают с крылатыми ракетами ввиду схожих элементов конструкции», — говорится в сообщении.

ЖЗЛ

С помощью таких дронов ВСУ, как уточняется, атаковали Донецк и Макеевку 8 сентября — для ударов были задействованы дроны «Пекло» и имитаторы ADM-160 MALD. Кроме того, реактивные дроны пытались на следующий день атаковать Крым.

ВСУ для достижения целей наносят комбинированные удары. Как уточняется, они сначала запускают обычные беспилотники для разрядки средств противовоздушной обороны (ПВО), после чего обманки ADM-160 MALD, имитирующие характеристики ракет Storm Shadow, а после — реактивные дроны.

Ранее военный эксперт Юрий Кнутов рассказал о новой тактике, которую используют ВСУ для атак на российские регионы. По его словам, украинские военные направляют свои беспилотники на российские системы противовоздушной обороны, а западные образцы несут взрывчатку к цели.

ЖЗЛ
