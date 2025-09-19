Силовые структуры
Водителя затонувшего в российском озере вездехода задержали

СК допросил водителя вездехода, затонувшего с 5 пассажирами в Забайкалье
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Сотрудники правоохранительных органов задержали водителя вездехода, затонувшего в озере с пятью пассажирами. Об этом «Ленте.ру» сообщил официальный представитель управления Следственного комитета (СК) России по Забайкальскому краю Егор Марков.

Водителя 1996 года рождения уже допросили. В ближайшее время ему изберут меру пресечения.

Вездеход затонул при форсировании водоема 16 сентября. Пять человек не смогли спастись, остальные четверо, включая водителя, выбрались на поверхность.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 238 («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших по неосторожности гибель двух и более человек») УК РФ.

