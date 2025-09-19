Военкор отреагировал на взятие российскими войсками чертова лесничества в Донбассе

Военкор Стешин о взятии Серебрянского лесничества: Бои там велись с 2023 года

Военкор Дмитрий Стешин отреагировал на взятие российскими войсками «чертова» лесничества в Донбассе. Об этом он написал в Telegram.

Минобороны официально сообщило об установлении контроля над указанной территорией 19 сентября.

«Взяли это чертово лесничество», — написал Стешин. Он указал, что бои за Серебрянское лесничество велись еще в феврале 2023 года. «По нему били наши танки с закрытых позиций, а я это снимал», — пояснил журналист.

В свою очередь в Луганской народной республике заявили, что контроль над Серебрянским лесничеством позволит остановить обстрелы региона со стороны Украины.