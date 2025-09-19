Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:28, 19 сентября 2025Россия

Военкор отреагировал на взятие российскими войсками чертова лесничества в Донбассе

Военкор Стешин о взятии Серебрянского лесничества: Бои там велись с 2023 года
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал «Минобороны России»

Военкор Дмитрий Стешин отреагировал на взятие российскими войсками «чертова» лесничества в Донбассе. Об этом он написал в Telegram.

Минобороны официально сообщило об установлении контроля над указанной территорией 19 сентября.

«Взяли это чертово лесничество», — написал Стешин. Он указал, что бои за Серебрянское лесничество велись еще в феврале 2023 года. «По нему били наши танки с закрытых позиций, а я это снимал», — пояснил журналист.

В свою очередь в Луганской народной республике заявили, что контроль над Серебрянским лесничеством позволит остановить обстрелы региона со стороны Украины.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Еврокомиссия приняла 19-й пакет санкций против России

    Звезда «Слова пацана» собрался построить музыкальную карьеру

    «Черное небо» накроет еще четыре российских города

    Названы главные признаки развивающегося диабета

    Побег террористов из российского СИЗО стоил карьеры начальнику

    Автобус сбил шедшую по переходу российскую пенсионерку и попал на видео

    Счетная палата обнаружила резкое превышение дефицита бюджета

    Москвичам назвали время включения батарей

    Тарасова оценила выступление россиянки Петросян в отборе на Олимпиаду-2026

    Военкор отреагировал на взятие российскими войсками чертова лесничества в Донбассе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости