13:24, 19 сентября 2025

Юрий Дудь рассказал о своем последнем автомобиле

Журналист Юрий Дудь заявил, что его последним автомобилем стал Hyundai Santa Fe
Карина Черных
Карина Черных

Кадр: «вДудь» (автор канала Юрий Дудь признан Минюстом иностранным агентом) / YouTube

Журналист Юрий Дудь (внесен Минюстом России в реестр иноагентов) рассказал о своем последнем автомобиле в рамках интервью с украинским блогером и рэпером Kyivstoner (также известен как Киевстонер, настоящее имя — Альберт Васильев). Соответствующее видео доступно на YouTube-канале «Вдудь».

Интервьюер поинтересовался у гостя, сколько стоит его внедорожник Mercedes-Benz G-Класс. Так, по словам Kyivstoner, он приобрел транспортное средство 2024 года выпуска с пробегом за 228 тысяч в криптовалюте USDT (примерно 19 миллионов рублей).

В свою очередь, Дудь отметил, что его последней машиной, приобретенной до масштабного конфликта России с Украиной, стала Hyundai Santa Fe в восемь раз дешевле, чем упомянутый «Гелендваген». «Это была самая максимальная комплектация, куда влезало четыре чемодана, два сноуборд-чехла, двое детей, я, жена», — заявил журналист.

Ранее в сентябре Юрий Дудь отказался признать вину по делу об уклонении от обязанностей иноагента.

