В признании военблогера Алехина иноагентом увидели сигнал Z-комьюнити

В России увидели в признании военблогера Алехина иноагентом сигнал Z-комьюнити

Признание военблогера Романа Алехина иноагентом может быть сигналом всему Z-комьюнити. Этот посыл увидели авторы связанного с силовиками и военнослужащими Telegram-канала «МИГ России».

Авторы проекта заявили, что всем военным волонтерам и военным корреспондентам, занимающимся темой спецоперации, следует обратить внимание на историю Алехина. В публикации отмечается, что слишком ярое стремление к «восстановлению державного величия» может быть «чревато».

«Как говорится (...) — держитесь правильного курса. Всему Z-комьюнити на заметку. Ну а кому-то из них — приготовиться», — заявили в посте.

Министерство юстиции объявило о признании заподозренного в отмывании средств на спецоперации Алехина иноагентом в пятницу, 19 сентября. Военблогер отрицает причастность к мошенническим схемам и не согласен с решением Минюста. Он заявил, что ему придется поставить деятельность на паузу.