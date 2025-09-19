Бывший СССР
16:42, 19 сентября 2025Бывший СССРЭксклюзив

План Зеленского ужесточить мобилизацию связали с выборами на Украине

Политолог Коньков связал желание Зеленского ужесточить мобилизацию с выборами
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Ludovic Marin / Pool / Reuters

Президенту Украины Владимиру Зеленскому невыгодно проводить президентские выборы в стране, поэтому он принимает решения, которые способствуют продолжению военных действий, считает доцент кафедры политологии Финансового университета при правительстве РФ Александр Коньков. Так в разговоре с «Лентой.ру» политолог объяснил желание украинского лидера ужесточить мобилизацию.

«Политические настроения на Украине сейчас очень трудно выяснить, потому что там нет объективной социологии. Там очень жесткое давление над общественным мнением, хотя степень его поддержки носит весьма условный характер. Это недовольство лежит на поверхности. Вопрос в том, насколько это недовольство выплеснется на выборах», — рассказал Коньков.

По словам политолога, сегодня все принимаемые Зеленским решения рассматриваются им и его командой через призму президентских выборов.

«Ему это [выборы президента на Украине] невыгодно, поэтому он будет всячески от выборов дистанцироваться и принимать такие решения, которые будут способствовать продолжению военных действий. Ужесточение мобилизации в это направление вполне укладывается», — заключил Коньков.

Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский готов принять ряд «тяжелых решений», в том числе ужесточить мобилизацию, если ситуация на фронте станет хуже.

    Все новости