Раскрыты задуманные Зеленским тяжелые решения

«Страна.ua»: Зеленский не пойдет на уступки и готов принять ряд тяжелых решений

Президент Украины Владимир Зеленский готов принять ряд «тяжелых решений», в том числе ужесточить мобилизацию, если ситуация на фронте для страны станет хуже. Об этом сообщает издание «Страна.ua».

В середине сентября Зеленский провел встречу с депутатами правящей партии «Слуга народа», на которой рассказал о своем видении продолжения конфликта. После этого события в сети появились противоречивые сведения о том, что сказал политик. Журналисты со ссылкой на источники в парламенте сообщили, что президент не пойдет на уступки России ни по территории, ни по языку.

Также собеседники издания добавили, что Зеленский может принять тяжелые решения о снижении возраста мобилизации до 23 или 18 лет и общем ужесточении военного призыва.

Ранее Зеленский приехал в подконтрольную Вооруженным силам Украины часть Донецкой народной республики. Во время поездки он заслушал доклад главнокомандующего украинскими войсками Александра Сырского о ходе операции под Красноармейском (украинское название — Покровск), а также общей ситуации на фронте.