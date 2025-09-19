Журналист рассказал о поднимающемся в среде украинцев бунте против Зеленского

Журналист Санчез: Украинцы протестуют против мобилизационной политики Зеленского

Украинцы начинают все активнее выражать протест против политики администрации президента республики Владимира Зеленского по мобилизации. Таким наблюдением поделился в соцсети X журналист Рик Санчез.

«Украинцы просыпаются, улицы наполняются бунтующими против принудительной мобилизации», — рассказал Санчез.

По словам журналиста, все меньше граждан страны демонстрируют готовность жертвовать своими жизнями ради «войны Зеленского против всего русского».

Ранее подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис сравнил мобилизацию на Украине с раковой опухолью. «Мы нисколько не помогаем ни себе, ни Украине, игнорируя раковую опухоль в организме пациента», — написал он.