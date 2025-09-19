Звезда итальянской оперы рассказал о любви к России

Итальянский тенор Григоло заявил, что любит бывать в России

Итальянский тенор Витторио Григоло рассказал о любви к России. Его цитирует ТАСС.

Звезда итальянской оперы подчеркнул, что любит посещать страну, и отметил, что российская публика «очень тепло принимает». «Я люблю культуру, архитектуру. Я люблю Санкт-Петербург, потому что он очень похож — я вижу большую Венецию. И мне нравится, что по городу можно путешествовать по воде», — добавил он.

Григоло рассказал, что также бывал в Москве, Сибири, в том числе в Новосибирске и Красноярске. «Везде люди полны любви», — заявил артист.

