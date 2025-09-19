Культура
20:03, 19 сентября 2025Культура

Звезда итальянской оперы рассказал о любви к России

Итальянский тенор Григоло заявил, что любит бывать в России
Вячеслав Иванов (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: EUGENIO BLASIO / Globallookpress.com

Итальянский тенор Витторио Григоло рассказал о любви к России. Его цитирует ТАСС.

Звезда итальянской оперы подчеркнул, что любит посещать страну, и отметил, что российская публика «очень тепло принимает». «Я люблю культуру, архитектуру. Я люблю Санкт-Петербург, потому что он очень похож — я вижу большую Венецию. И мне нравится, что по городу можно путешествовать по воде», — добавил он.

Григоло рассказал, что также бывал в Москве, Сибири, в том числе в Новосибирске и Красноярске. «Везде люди полны любви», — заявил артист.

Ранее сообщалось, что американский рэпер Xzibit (настоящее имя — Элвин Натаниэль Джойнер IV), известный также в качестве ведущего шоу «Тачку на прокачку» на MTV, внес изменения в свой гастрольный график по США ради концерта в Москве.

