Звезда «Уральских пельменей» показала фигуру в крошечном бикини

Российская актриса Юлия Михалкова показала фигуру в крошечном бикини на отдыхе

Российская актриса и телеведущая Юлия Михалкова показала фигуру в крошечном купальнике на отдыхе. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

42-летняя звезда «Уральских пельменей» снялась в нескольких локациях. Так, она позировала в полный рост на фоне моря, у бассейна и около шезлонгов.

При этом артистка надела бикини с принтом красного, розового, оранжевого и зеленого цветов. Комплект состоял из топа с треугольными чашками и трусов с завязками на бедрах. В то же время она дополнила образ солнцезащитными очками с овальными линзами и взяла с собой сумку итальянского бренда Miu Miu.

Фото: @mihalkova

