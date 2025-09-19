Звезда «Уральских пельменей» показала фигуру в крошечном бикини

Российская актриса и телеведущая Юлия Михалкова показала фигуру в крошечном купальнике на отдыхе. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).
42-летняя звезда «Уральских пельменей» снялась в нескольких локациях. Так, она позировала в полный рост на фоне моря, у бассейна и около шезлонгов.
При этом артистка надела бикини с принтом красного, розового, оранжевого и зеленого цветов. Комплект состоял из топа с треугольными чашками и трусов с завязками на бедрах. В то же время она дополнила образ солнцезащитными очками с овальными линзами и взяла с собой сумку итальянского бренда Miu Miu.
