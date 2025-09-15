Ценности
21:38, 15 сентября 2025

Екатерина Варнава снялась в трусах

Актриса Екатерина Варнава снялась в откровенном виде на Кипре
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @kativarnava

Российская актриса и телеведущая Екатерина Варнава показала фото в откровенном виде. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающей 7,4 миллиона подписчиков.

Бывшая звезда шоу Comedy Woman снялась на равнине во время поездки на Кипр. Она позировала на фоне низкорослого кустарника в вязаном темно-зеленом наряде, который состоял из кофты на пуговицах и трусов с завышенной талией.

Также 40-летняя знаменитость надела кепку и коричневые сапоги до колена и нанесла на губы красную помаду.

Ранее в сентябре Екатерина Варнава сняла с себя юбку на улице.

    Все новости