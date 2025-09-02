Ценности
Екатерина Варнава сняла с себя юбку на улице

Актриса Екатерина Варнава сняла с себя юбку и пиджак на улице и осталась в боди
Карина Черных
Кадр: @kativarnava

Российская актриса и телеведущая Екатерина Варнава снялась в откровенном виде. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающей 7,4 миллиона подписчиков.

Бывшая звезда шоу Comedy Woman предстала перед камерой во время прогулки по улице. В начале видео она позировала в белом пиджаке и кремовой макси-юбке на завязках.

При этом впоследствии 40-летняя знаменитость сняла с себя указанную одежду, оставшись в корсетном розовом боди и туфлях на высоких каблуках.

В августе Екатерина Варнава также в нижнем белье пробежала по улице.

