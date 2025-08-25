Ценности
Екатерина Варнава в нижнем белье пробежала по улице

Актриса Екатерина Варнава в розовом нижнем белье пробежалась по улице
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: @kativarnava

Российская актриса и телеведущая Екатерина Варнава в откровенном виде пробежалась перед камерой. Соответствующая публикация появилась в Instagram в ее аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающем 7,4 миллиона подписчиков.

Бывшую звезду шоу Comedy Woman запечатлели на улице в бледно-розовом нижнем белье. Она была в трусах с завышенной талией, бюстгальтере без косточек и шлепанцах с меховой отделкой.

Затем 40-летняя артистка предстала в атласное платье-комбинации и блестящих босоножках. Она дополнила образ объемным белым шарфом и солнцезащитными очками. В подписи к посту указывалось, что знаменитость спешит на репетицию шоу Drama Queen.

В марте Екатерина Варнава неприличным жестом ответила на критику худобы.

