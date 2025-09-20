Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
15:32, 20 сентября 2025Путешествия

Человеческие останки в багаже пассажира обнаружили в аэропорту США

NYP: В аэропорту США задержали пассажира с человеческими останками в багаже
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Eddie Keogh / Reuters

Пассажир самолета положил в чемодан человеческий скелет и попытался пройти таможенную службу США. Об этом сообщает издание The New York Post (NYP).

По данным источника, таможенники задержали в международном аэропорту Тампы во Флориде мужчину, в чьем багаже нашли подозрительный сверток. Развернув фольгу, они обнаружили настоящие человеческие останки: череп и несколько костей. Путешественник сообщил, что они необходимы для проведения «ритуала». Рядом с останками также лежали запрещенные растения.

Материалы по теме:
Туристы случайно познакомились в путешествии с семейной парой. Те оказались маньяками, которые устроили им «шоу ужасов»
Туристы случайно познакомились в путешествии с семейной парой.Те оказались маньяками, которые устроили им «шоу ужасов»
5 мая 2024
«Было страшно выходить из машины» Россияне стремятся попасть в США. Какие опасности их там поджидают?
«Было страшно выходить из машины»Россияне стремятся попасть в США. Какие опасности их там поджидают?
28 мая 2024

Таможенно-пограничная служба Америки решила, что останки представляют угрозу для здоровья и уничтожила их, расстроив туриста. Правоохранительные органы выясняют, были ли части скелета настоящими.

Ранее популярная индийская актриса взяла на борт самолета один аксессуар и нарвалась на штраф. Женщина призналась, что украшение ей подарил отец.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Сотрудник «Внуково» незаконно посетил бизнес-залы в разных аэропортах 364 раза за пять месяцев. Как он это сделал?

    В ЦБ допустили снижение ключевой ставки до однозначного уровня в 2026 году

    Зеленский поторопил Трампа с новыми санкциями против России

    Мэр Парижа обиделась на обвинения в тратах на гардероб и подала жалобу

    Раскрыта возможная причина обрушения в школе Москвы

    В Одессе захотели переименовать улицу в честь бойца «Азова»

    Человеческие останки в багаже пассажира обнаружили в аэропорту США

    Бывший президент Украины Ющенко призвал идти на Москву

    Десятки пассажиров опоздали на рейсы из-за 30-километровой пробки в Адлере

    Пашинян рассказал об удивленных принадлежностью горы Арарат армянских детях

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости