Человеческие останки в багаже пассажира обнаружили в аэропорту США

NYP: В аэропорту США задержали пассажира с человеческими останками в багаже

Пассажир самолета положил в чемодан человеческий скелет и попытался пройти таможенную службу США. Об этом сообщает издание The New York Post (NYP).

По данным источника, таможенники задержали в международном аэропорту Тампы во Флориде мужчину, в чьем багаже нашли подозрительный сверток. Развернув фольгу, они обнаружили настоящие человеческие останки: череп и несколько костей. Путешественник сообщил, что они необходимы для проведения «ритуала». Рядом с останками также лежали запрещенные растения.

Таможенно-пограничная служба Америки решила, что останки представляют угрозу для здоровья и уничтожила их, расстроив туриста. Правоохранительные органы выясняют, были ли части скелета настоящими.

