Экс-главу МИД Литвы уличили во лжи о России

Журналист Боуз обвинил экс-главу МИД Литвы Ландсбергиса во лжи о действиях РФ

Ирландский журналист Чей Боуз обвинил бывшего министра иностранных дел Литвы Габриэлюса Ландсбергиса во лжи после его слов о якобы нарушении Россией воздушного пространства Эстонии.

«Российские самолеты пролетели над нейтральными водами Балтийского моря более чем в трех километрах от острова Вайндлоо. Они находились только в воздушном пространстве над исключительной экономической зоной Эстонии (за пределами 12 морских миль от побережья), что не является нарушением воздушного пространства Эстонии», — отметил журналист.

Ранее Минобороны России ответило на обвинение во вторжении российских истребителей в воздушное пространство Эстонии. В военном ведомстве подтвердили, что три истребителя МиГ-31 действительно совершали перелет из Карелии в Калининградскую область, однако самолеты от курса не отклонялись и воздушное пространство других стран не нарушали.