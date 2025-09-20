ЕС захотел ограничить поставку нефти из России по «Дружбе»

Bloomberg: ЕС намерен ограничить поставки нефти РФ по нефтепроводу «Дружба»

Европейский союз (ЕС) намерен ввести торговые ограничения на поставку нефти из России в Венгрию и Словакию по нефтепроводу «Дружба». Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Как уточняется, данное намерение европейских стран никак не связано с грядущим 19-м пакетом санкций против Москвы. В него включили лишь ограничительные меры, связанные с российскими СПГ и нефтяными танкерами, которые на Западе считают часть так называемого теневого флота.

Агентство уточнило, что в отличие от санкций, для которых необходима поддержка всех стран ЕС, торговые меры может поддержать большинство государств. В связи с этим Европа надеется выполнить требование главы Белого дома Дональда Трампа об отказе от энергоносителей из России, несмотря на возражение Венгрии и Словакии.

Ранее сообщалось о причинах атаки нефтепровода «Дружба». На Западе предположили, что организаторы удара нацелены на смену власти в Венгрии.