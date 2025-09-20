Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
18:00, 20 сентября 2025Экономика

ЕС захотел ограничить поставку нефти из России по «Дружбе»

Bloomberg: ЕС намерен ограничить поставки нефти РФ по нефтепроводу «Дружба»
Наталья Анисеева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: David W Cerny / Reuters

Европейский союз (ЕС) намерен ввести торговые ограничения на поставку нефти из России в Венгрию и Словакию по нефтепроводу «Дружба». Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Как уточняется, данное намерение европейских стран никак не связано с грядущим 19-м пакетом санкций против Москвы. В него включили лишь ограничительные меры, связанные с российскими СПГ и нефтяными танкерами, которые на Западе считают часть так называемого теневого флота.

Агентство уточнило, что в отличие от санкций, для которых необходима поддержка всех стран ЕС, торговые меры может поддержать большинство государств. В связи с этим Европа надеется выполнить требование главы Белого дома Дональда Трампа об отказе от энергоносителей из России, несмотря на возражение Венгрии и Словакии.

Ранее сообщалось о причинах атаки нефтепровода «Дружба». На Западе предположили, что организаторы удара нацелены на смену власти в Венгрии.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыта возможная причина обрушения в школе Москвы

    ЕС захотел ограничить поставку нефти из России по «Дружбе»

    «Ахмат» вырвал победу у «Пари НН» в матче РПЛ

    ХАМАС опубликовало прощальные фото израильских заложников

    В аэропорту Брюсселя отменили несколько рейсов из-за кибератаки

    Трампа обвинили в нахождении на «пассажирском месте» по конфликту на Украине

    Францию призвали выйти из НАТО из-за лжи одной страны

    Российский «Искандер» уничтожил украинскую ЗРК С-300

    Онколог объяснила рост числа случаев рака легких у людей до 45 лет

    В Европе заявили об измотанности из-за непостоянства Трампа в отношении России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости