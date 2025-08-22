Интернет и СМИ
21:57, 22 августа 2025

На Западе назвали причину атаки нефтепровода «Дружба»

Христофору: Атаки ВСУ нефтепровода «Дружба» нацелены на смену власти в Венгрии
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Виктор Толочко / Sputnik/ РИА Новости

Атаки Вооруженными силами Украины (ВСУ) нефтепровода «Дружба» нацелены на смену власти в Венгрии и подрыв экономики европейской страны. Такую причину назвал кипрский журналист Алекс Христофору на своей странице в социальной сети X.

«Атаки на "Дружбу" призваны ослабить венгерскую экономику, вызвать сбои и нестабильность ради конечной цели смены режима в 2026 году», — написал западный журналист.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что недоволен ударом Украины по газопроводу «Дружба». «Меня ничего не радует в этой войне — абсолютно ничего», — ответил политик на соответствующий вопрос журналиста.

До того Трамп сообщил венгерскому премьер-министру Виктору Орбану, что он «очень зол» из-за ударов Вооруженных сил Украины по нефтепроводу «Дружба», по которому Россия поставляет нефть в Словакию и Венгрию.

