20:39, 22 августа 2025Мир

Трамп раскритиковал удар по газопроводу «Дружба»

Трамп заявил, что недоволен ударом Украины по газопроводу «Дружба»
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что недоволен ударом Украины по газопроводу «Дружба». Трансляция выступления американского лидера доступна на YouTube-канале Белого дома.

«Меня ничего не радует в этой войне — абсолютно ничего», — ответил политик на соответствующий вопрос журналиста.

Он отметил, что судьба переговоров по урегулированию конфликта на Украине прояснится в ближайшие две недели.

Ранее Трамп сообщил венгерскому премьер-министру Виктору Орбану, что он «очень зол» из-за ударов Вооруженных сил Украины по нефтепроводу «Дружба», по которому Россия поставляет нефть в Словакию и Венгрию.

