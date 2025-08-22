Трамп раскритиковал удар по газопроводу «Дружба»

Трамп заявил, что недоволен ударом Украины по газопроводу «Дружба»

Президент США Дональд Трамп заявил, что недоволен ударом Украины по газопроводу «Дружба». Трансляция выступления американского лидера доступна на YouTube-канале Белого дома.

«Меня ничего не радует в этой войне — абсолютно ничего», — ответил политик на соответствующий вопрос журналиста.

Он отметил, что судьба переговоров по урегулированию конфликта на Украине прояснится в ближайшие две недели.

Ранее Трамп сообщил венгерскому премьер-министру Виктору Орбану, что он «очень зол» из-за ударов Вооруженных сил Украины по нефтепроводу «Дружба», по которому Россия поставляет нефть в Словакию и Венгрию.