Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:26, 20 сентября 2025Мир

Иран остановил взаимодействие с МАГАТЭ

IRIB: Совбез Ирана решил приостановить взаимодействие с МАГАТЭ
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Global Look Press

Высший совет национальной безопасности Ирана решил приостановить взаимодействие с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) на фоне прошедшего в ООН голосования по вопросу санкций против Тегерана. Об этом сообщила гостелерадиокомпания Ирана IRIB со ссылкой на заявление Совбеза страны.

Отмечается, что такое решение принято «из-за действий европейских стран».

МАГАТЭ и Иран согласовали возобновление инспекционной деятельности в отношении ядерных объектов в Исламской Республике в начале сентября, до этого сотрудничество было приостановлено после ударов Израиля и Соединенных Штатов по Ирану.

В конце августа газета The Wall Street Journal писала, что гендиректор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси находится под круглосуточной охраной элитного подразделения спецслужб Австрии Cobra из-за якобы угрозы со стороны Ирана.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Минтранс высказался о введении платного проезда по всем дорогам России

    Певец SHAMAN отказался от оценок на «Интервидении»

    Военкоры раскрыли детали продвижения российских войск к Лиману

    SHAMAN выступил на сцене «Интервидения»

    Медведева призвала МОК и ISU включить здравый смысл после победы Петросян в отборе

    Немецкий политик оценил идею запрета АдГ

    Лавров отреагировал на неучастие певицы из США в «Интервидении»

    Зеленский ввел санкции против внука де Голля

    Участница «Интервидения» из США не смогла принять участие в финале

    Иран остановил взаимодействие с МАГАТЭ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости