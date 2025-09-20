Израиль завершил разработку первой в мире лазерной ПВО

Израиль создал первую в мире лазерную ПВО «Железный луч»

В Израиле завершена разработка первой в мире боеспособной лазерной системы противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщает Telegram-канал Ateo Breaking.

По данным издания, система способна сбивать лазерным лучом дроны и ракеты. Разработку, получившую название Iron Beam («Железный луч») называют технологическим прорывом на поле боя. Ее преимущество состоит в минимальных затратах, каждый выстрел будет обходиться всего в несколько евро. Для сравнения, снаряды для системы «Железный купол» стоят порядка 40 тысяч долларов, а пуск ракет комплекса Patriot обходится в миллионы евро.

