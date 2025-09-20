Бывший СССР
Лукашенко рассказали о «монастыринге»

В Свято-Успенском соборе Лукашенко рассказали о монастыринге
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: пресс-служба Президента Республики Беларусь

Президент Белоруссии Александр Лукашенко посетил Свято-Успенский Жировичский митрополичий мужской монастырь. Об этом сообщает Telegram-канал «Пул Первого».

Глава республики отметил, что важно привести в идеальный порядок не только сам монастырь, но и его сельскохозяйственные угодья. Для этого он предложил задействовать «комсомольцев и пионеров».

В ответ Лукашенко рассказали, что у церковь организовала для молодежи новый проект под названием «монастыринг». «Приезжают оторваться от телефона, от интернета. Пожить, потрудиться», — пояснил наместник монастыря архиепископ Новогрудский и Слонимский Гурий.

Ранее Лукашенко заявлял, что церковь в Белоруссии должна создавать нравственные ориентиры, а не заниматься политикой. «Для этого в государстве есть специальные институты и подготовленные люди», — отметил белорусский лидер.

