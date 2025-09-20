Россия
Названо число погибших после удара БПЛА в Самарской области

Губернатор Федорищев: Жертвами атаки БПЛА в Самарской области стали 4 человека
Мария Черкасова
Жертвами ночной атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Самарской области стали четыре человека. Об этом сообщил во «ВКонтакте» губернатор региона Вячеслав Федорищев.

Он заявил, что правительство Самарской области находится на связи с семьями. Им будет оказана вся необходимая помощь, в том числе материальная. Один из пострадавших в результате атаки в настоящее время находится под наблюдением врачей.

Ранее Федорищев сообщил, что регион подвергся атаке беспилотников с утра субботы, 20 сентября. Целями стали объекты топливно-энергетического комплекса.

Минобороны сообщало, что в ночь на 20 сентября российские средства ПВО перехватили и уничтожили 149 украинских беспилотников над российскими регионами. БПЛА сбили над Ростовской, Саратовской, Брянской, Самарской областями, Крымом, Волгоградской, Белгородской, Воронежской и Калужской областями. Также беспилотники в Курской, Смоленской и Нижегородской областях.

