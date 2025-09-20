Россия
09:12, 20 сентября 2025

За ночь российские ПВО уничтожили 149 украинских беспилотников

ПВО РФ сбили 149 беспилотников над российскими регионами
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

В ночь на 20 сентября российские ПВО перехватили и уничтожили 149 украинских беспилотников над российскими регионами. Об этом сообщает Telegram-канал Минобороны РФ.

По данным военного ведомства, больше всего беспилотников самолетного типа — 40 — сбили над Ростовской область. 27 над Саратовской, 18 над Брянской, 15 над Самарской областью, 12 над Крымом. Также 8 БПЛА были сбиты над Волгоградской, 4 над Белгородской и по 2 над Воронежской и Калужской областями. По одному беспилотнику перехватили в Курской, Смоленской и Нижегородской областях.

Еще 15 дронов противника перехватили над акваторией Черного моря и 3 над Азовским морем.

