23:41, 20 сентября 2025

Певец SHAMAN прокомментировал свой отказ от оценок на «Интервидении»

Певец Ярослав Дронов, известный под псевдонимом SHAMAN, прокомментировал свой отказ от оценок на международном музыкальном конкурсе «Интервидение». Соответствующий пост он разместил в Telegram-канале.

«Я искренне верю, что наша страна уже победила, возродив и организовав такой потрясающий масштабный фестиваль музыки», — подчеркнул исполнитель, снявший свою кандидатуру с голосования.

Дронов отметил, что конкурс стал праздником музыки и дружбы народов, сближающим людей. «Россия умеет дружить – мы не раз это доказывали делом», — добавил он. Артист также поблагодарил всю команду конкурса и своих поклонников.

Ранее сообщалось, что SHAMAN отказался от оценок на «Интервидении». По словам артиста, он не может допустить, чтобы его оценивали члены жюри, «по законам гостеприимства».

