Певец SHAMAN прокомментировал свой отказ от оценок на «Интервидении»

Певец SHAMAN назвал «Интервидение» праздником музыки и дружбы народов

Певец Ярослав Дронов, известный под псевдонимом SHAMAN, прокомментировал свой отказ от оценок на международном музыкальном конкурсе «Интервидение». Соответствующий пост он разместил в Telegram-канале.

«Я искренне верю, что наша страна уже победила, возродив и организовав такой потрясающий масштабный фестиваль музыки», — подчеркнул исполнитель, снявший свою кандидатуру с голосования.

Дронов отметил, что конкурс стал праздником музыки и дружбы народов, сближающим людей. «Россия умеет дружить – мы не раз это доказывали делом», — добавил он. Артист также поблагодарил всю команду конкурса и своих поклонников.

Ранее сообщалось, что SHAMAN отказался от оценок на «Интервидении». По словам артиста, он не может допустить, чтобы его оценивали члены жюри, «по законам гостеприимства».