Экономика
11:44, 20 сентября 2025Экономика

Правительство России выделит миллиарды на ремонт федеральной трассы

В России выделят 10 миллиардов рублей на ремонт и расширение трассы «Новороссия»
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

В 2025 году российское правительство выделит свыше 10 миллиардов рублей на капитальный ремонт федеральной трассы Р-280 «Новороссия». Об этом сообщает РИА Новости

По данным агентства, участок Ростов-на-Дону — Симферополь расширится с двух до четырех полос. Ремонт и расширение трассы возложены на «Росавтодор».

Ранее сообщалось, что дорожные службы завершили работы второй очереди капитального ремонта мостового сооружения через реку Пажу вблизи поселка ОРГРЭС Сергиево-Посадского городского округа Московской области.

