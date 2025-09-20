Правительство России выделит миллиарды на ремонт федеральной трассы

В России выделят 10 миллиардов рублей на ремонт и расширение трассы «Новороссия»

В 2025 году российское правительство выделит свыше 10 миллиардов рублей на капитальный ремонт федеральной трассы Р-280 «Новороссия». Об этом сообщает РИА Новости

По данным агентства, участок Ростов-на-Дону — Симферополь расширится с двух до четырех полос. Ремонт и расширение трассы возложены на «Росавтодор».

