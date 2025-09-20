Мир
Премьер-министр Израиля обвинил Египет в нарушениях мирного соглашения

Премьер-министр Израиля Нетаньяху призвал США надавить на Египет
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Nathan Howard / Reuters

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на встрече с госсекретарем США Марком Рубио попросил надавить на Египет. Об этом со ссылкой на американского и израильских чиновников сообщает Axios.

По данным издания, израильский премьер обвинил Египет в нарушении мирного соглашения 1979 года. Нетаньяху заявил о росте военного присутствия Египта на Синайском полуострове. В частности, Израиль обеспокоен увеличенными взлетными полосами, которые могут в дальнейшем использоваться истребителями, а также подземными объектами, где, как полагает Нетаньяху, могут храниться ракеты.

Глава Израиля утверждает, что Египет не предоставил данных и не объяснил, для чего нужна эта инфраструктура. В Израиле считают, что ситуация усугубилась уменьшением миссий международной группы наблюдателей во главе с США на Синае.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предрек премьеру Израиля судьбу Гитлера.

