Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
10:37, 20 сентября 2025Забота о себеЭксклюзив

Раскрыты простые правила борьбы с алкогольным отравлением

Врач Матвеева: Чтобы справиться с алкогольным отравлением, надо промыть желудок
Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: fizkes / Shutterstock / Fotodom

Самостоятельно справиться можно только с алкогольным отравлением легкой степени, в остальных случаях требуется медицинская помощь, предупредила терапевт сети клиник «Семейная» Наталья Матвеева. Простые правила борьбы с отравлением она раскрыла в разговоре с «Лентой.ру».

В первую очередь врач порекомендовала максимально быстро вывести токсины из организма и предотвратить обезвоживание. «Если с момента употребления последней рюмки прошло не более 30-60 минут, имеет смысл промыть желудок. Это поможет вывести еще не успевший всосаться в кровь алкоголь», — отметила она.

Чтобы восстановить водный баланс, Матвеева призвала пить больше жидкости — чистой воды комнатной температуры, минеральной воды без газа, огуречного или капустного рассола (но не маринада, в составе которого есть уксус) или настоев мяты, ромашки или зверобоя. Также она рекомендовала обязательно принять сорбент, который впитает продукты распада алкоголя в кишечнике.

Материалы по теме:
«Просто так отменить их было нельзя» Как россиян заставили забыть старые праздники и полюбить новые
«Просто так отменить их было нельзя»Как россиян заставили забыть старые праздники и полюбить новые
7 января 2021
Как быстро избавиться от похмелья: самые эффективные способы помочь себе после застолья и не уйти в запой
Как быстро избавиться от похмелья:самые эффективные способы помочь себе после застолья и не уйти в запой
25 февраля 2023

Врач добавила, что при отравлении важно также обеспечить доступ свежего воздуха. «Если состояние позволяет, лучше сразу не ложиться спать. Полезнее будет неспешно пройтись на свежем воздухе, чтобы насытить мозг кислородом и ускорить метаболизм. Если же гулять не получается, можно ограничиться проветриванием комнаты», — уточнила доктор. Перед сном лучше принять контрастный душ, чтобы улучшить кровообращение, добавила врач.

Ранее нарколог Анна Лобачева рассказала о признаке сформированной алкогольной зависимости. На нее могут указывать синдром отмены и необходимость выпить спиртное, чтобы справиться с похмельем.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украина под массированным ударом. По целям выпущены десятки ракет, горят заводы ВСУ, поражены аэродромы

    Пашинян рассказал о трансформации отношений с Россией

    Названы основные причины смертности россиян

    Несколько европейских аэропортов подверглись кибератаке

    Суд обязал работника Внуково заплатить сотни тысяч рублей за посещение бизнес-залов

    В российском регионе отразили массированную атаку украинских дронов

    Десять стран признают Палестину на конференции ООН

    Администрация Трампа запланировала получить миллиарды долларов на сделке с TikTok

    Импорт китайских грузовиков рухнул из-за российского запрета четырех марок

    Россиян стали реже пускать в Мексику

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости