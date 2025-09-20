Раскрыты простые правила борьбы с алкогольным отравлением

Врач Матвеева: Чтобы справиться с алкогольным отравлением, надо промыть желудок

Самостоятельно справиться можно только с алкогольным отравлением легкой степени, в остальных случаях требуется медицинская помощь, предупредила терапевт сети клиник «Семейная» Наталья Матвеева. Простые правила борьбы с отравлением она раскрыла в разговоре с «Лентой.ру».

В первую очередь врач порекомендовала максимально быстро вывести токсины из организма и предотвратить обезвоживание. «Если с момента употребления последней рюмки прошло не более 30-60 минут, имеет смысл промыть желудок. Это поможет вывести еще не успевший всосаться в кровь алкоголь», — отметила она.

Чтобы восстановить водный баланс, Матвеева призвала пить больше жидкости — чистой воды комнатной температуры, минеральной воды без газа, огуречного или капустного рассола (но не маринада, в составе которого есть уксус) или настоев мяты, ромашки или зверобоя. Также она рекомендовала обязательно принять сорбент, который впитает продукты распада алкоголя в кишечнике.

Врач добавила, что при отравлении важно также обеспечить доступ свежего воздуха. «Если состояние позволяет, лучше сразу не ложиться спать. Полезнее будет неспешно пройтись на свежем воздухе, чтобы насытить мозг кислородом и ускорить метаболизм. Если же гулять не получается, можно ограничиться проветриванием комнаты», — уточнила доктор. Перед сном лучше принять контрастный душ, чтобы улучшить кровообращение, добавила врач.

