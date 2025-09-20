Россия
17:37, 20 сентября 2025Россия

Российский «Искандер» уничтожил украинскую ЗРК С-300

Минобороны РФ сообщило об уничтожении «Искандером» украинского ЗРК С-300
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

В Черниговской области оперативно-тактический ракетный комплекс (ОТРК) «Искандер» уничтожил украинский зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) С-300. Об этом в своем Telegram-канале сообщает Минобороны РФ.

По данным военного ведомства, удар пришелся по позиции украинского ракетного комплекса в населенном пункте Прогресс. Сообщается об уничтожении радиолокационной станции РПН (радиолокатор подсвета наведения), двух пусковых установок, кабины боевого управления и двух единиц автотранспорта.

20 сентября российские вооруженные силы также нанесли массированный удар по предприятиям украинского военно-промышленного комплекса (ВПК).

