Российский «Искандер» уничтожил украинскую ЗРК С-300

Минобороны РФ сообщило об уничтожении «Искандером» украинского ЗРК С-300

В Черниговской области оперативно-тактический ракетный комплекс (ОТРК) «Искандер» уничтожил украинский зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) С-300. Об этом в своем Telegram-канале сообщает Минобороны РФ.

По данным военного ведомства, удар пришелся по позиции украинского ракетного комплекса в населенном пункте Прогресс. Сообщается об уничтожении радиолокационной станции РПН (радиолокатор подсвета наведения), двух пусковых установок, кабины боевого управления и двух единиц автотранспорта.

20 сентября российские вооруженные силы также нанесли массированный удар по предприятиям украинского военно-промышленного комплекса (ВПК).