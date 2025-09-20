Российский «Искандер» уничтожил украинскую ЗРК С-300

В Черниговской области оперативно-тактический ракетный комплекс (ОТРК) «Искандер» уничтожил украинский зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) С-300. Об этом в своем Telegram-канале сообщает Минобороны РФ.
По данным военного ведомства, удар пришелся по позиции украинского ракетного комплекса в населенном пункте Прогресс. Сообщается об уничтожении радиолокационной станции РПН (радиолокатор подсвета наведения), двух пусковых установок, кабины боевого управления и двух единиц автотранспорта.
20 сентября российские вооруженные силы также нанесли массированный удар по предприятиям украинского военно-промышленного комплекса (ВПК).