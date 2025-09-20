Вооруженные силы России нанесли удар по предприятиям ВПК Украины

Российская армия нанесла удары по предприятиям ВПК Украины

Российские вооруженные силы нанесли массированный удар по предприятиям украинского военно-промышленного комплекса (ВПК). Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает РИА Новости.

Удар пришелся в том числе по предприятиям, разрабатывающим ракетные комплексы «Сапсан», а также многоцелевые беспилотные летательные аппараты и роботизированную боевую технику. В Минобороны отметили, что все цели были поражены.

Ранее сообщалось, что в ночь на 20 сентября российские средства ПВО перехватили и уничтожили 149 украинских беспилотников над российскими регионами.