Российский сенатор рассказал о возможности вернуть деньги за некачественный онлайн-курс

Сенатор Шейкин рассказал, что россияне могут вернуть деньги за онлайн-курсы

Заместитель совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации Артем Шейкин рассказал, что заказчик может вернуть деньги за некачественный онлайн-курс. Об этом сообщает ТАСС.

По словам сенатора, по действующему законодательству от услуги можно отказаться, если заказчик остался ей недоволен, оплатив лишь документально подтвержденные исполнителем расходы. Организаторы, предлагающие обучить профессии за две недели обещают выдать сертификат, но важно помнить, что это не документ об образовании и он не приравнивается к диплому.

«Сертификат лишь подтверждает факт прохождения короткой программы без итоговой аттестации», — напомнил Шейкин.

Ранее сообщалось, что Сбер совместно с Федеральным методическим центром по финансовой грамотности Высшей школы экономики представил серию онлайн-курсов по личным финансам для школьников и студентов. Проект создан специально для молодых людей, которые хотят быстро и просто освоить ключевые навыки обращения с деньгами: от планирования бюджета и накоплений до первых шагов в инвестициях и защиты от мошенников.