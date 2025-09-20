Российский штурмовик прикинулся солдатом группы ВСУ, чтобы ее уничтожить

Российский штурмовик прикинулся солдатом группы Вооруженных сил Украины (ВСУ), чтобы уничтожить ее. Об этом сообщил заместитель командира штурмового батальона 35-й отдельной мотострелковой бригады группировки войск «Центр», его цитирует ТАСС.

Группа противника, как уточняется, была уничтожена на подступах к селу Муравка под Красноармейском. Она состояла из трех человек.

«Наш боец за ними пристроился, они даже не поняли, что в их группе появился четвертый. Он шел с ними, и уже потом они заметили, что с ними лишний человек. Наш боец их сразу уничтожил», — сообщил военный.

Ранее сообщалось, что военнослужащий Алексей Буслаев с помощью одного удара дрона уничтожил замаскированную минометную позицию, оружие и грузовик ВСУ с боеприпасами. Российский военный проявил высокий профессионализм и нанес урон живой силе и технике ВСУ, подчеркнули в Минобороны.