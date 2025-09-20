Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:55, 20 сентября 2025Россия

Российский военный прикинулся украинским солдатом для уничтожения группы ВСУ

Российский штурмовик прикинулся солдатом группы ВСУ, чтобы ее уничтожить
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Российский штурмовик прикинулся солдатом группы Вооруженных сил Украины (ВСУ), чтобы уничтожить ее. Об этом сообщил заместитель командира штурмового батальона 35-й отдельной мотострелковой бригады группировки войск «Центр», его цитирует ТАСС.

Группа противника, как уточняется, была уничтожена на подступах к селу Муравка под Красноармейском. Она состояла из трех человек.

«Наш боец за ними пристроился, они даже не поняли, что в их группе появился четвертый. Он шел с ними, и уже потом они заметили, что с ними лишний человек. Наш боец их сразу уничтожил», — сообщил военный.

Ранее сообщалось, что военнослужащий Алексей Буслаев с помощью одного удара дрона уничтожил замаскированную минометную позицию, оружие и грузовик ВСУ с боеприпасами. Российский военный проявил высокий профессионализм и нанес урон живой силе и технике ВСУ, подчеркнули в Минобороны.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украина под массированным ударом. По целям выпущены десятки ракет, горят заводы ВСУ, поражены аэродромы

    Двух рабочих насмерть придавило на стройке в школе Москвы

    На Западе раскрыли истинную цель поездки Зеленского в Красноармейск

    Подполье сообщило о результатах российских ударов по украинским ракетным заводам

    Володин выступил против приезжающих в Россию с семьями трудовых мигрантов

    Российский военный прикинулся украинским солдатом для уничтожения группы ВСУ

    В США рассказали об использованном для расправы над Кирком оружии

    В Россию из Китая завезли зараженные опасным вредителем киви

    Пашинян заявил о новом этапе в истории Армении

    Жираф научился пользоваться ингалятором от заложенности носа

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости