Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
08:02, 2 сентября 2025Россия

Российский военный одним ударом дрона уничтожил минометный расчет, оружие и грузовик ВСУ

Боец Буслаев одним дроном уничтожил минометный расчет, оружие и грузовик ВСУ
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Военнослужащий Алексей Буслаев с помощью одного удара дрона уничтожил замаскированную минометную позицию, оружие и грузовик Вооруженных сил Украины (ВСУ) с боеприпасами. Об этом сообщили в Минобороны, передает ТАСС.

«Дождавшись прибытия грузовика с боеприпасами для позиции украинских боевиков, рядовой Буслаев атаковал его с помощью беспилотного летательного аппарата. В результате детонации боекомплекта были уничтожены минометный расчет, орудие и транспортное средство», — сообщили в Минобороны.

Материалы по теме:
«Цинковый гроб был с окошком, но я не позволила никому смотреть» Через что проходят родные, когда хоронят бойцов СВО?
«Цинковый гроб был с окошком, но я не позволила никому смотреть»Через что проходят родные, когда хоронят бойцов СВО?
9 июня 2025
«Если умирать, то лучше на своем огороде» Год назад ВСУ вторглись в Курскую область. Как люди восемь месяцев выживали в оккупации
«Если умирать, то лучше на своем огороде»Год назад ВСУ вторглись в Курскую область. Как люди восемь месяцев выживали в оккупации
6 августа 2025

В ведомстве добавили, что российский военный проявил высокий профессионализм и нанес урон живой силе и технике ВСУ. Это позволило ослабить огневое воздействие на позиции российских военных, подчеркнули в Минобороны.

Ранее сообщалось, что рядовой Сергей Бурмистров обнаружил украинскую диверсионно-разведывательную группу (ДРГ) и в одиночку сдерживал противника до прибытия подкрепления. Благодаря действиям бойца российские военные захватили в плен и допросили командира ДРГ, который раскрыл информацию о месте расположения опорного пункта, путях подхода к нему и огневых точках.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России заявили о подписанном меморандуме по «Силе Сибири-2»

    В российском городе школьников перевели на дистант в первый день занятий из-за атаки БПЛА

    Ряд российских регионов предупредили о 40-градусной жаре

    Напавшие на российского полицейского мигранты задержаны

    Замужняя женщина нашла любовника на 11 лет моложе и оказалась в тупике

    Уничтожение Парубия назвали заказом Зеленского

    Стало известно о потере 80 процентов личного состава ВСУ на одном направлении

    В российском городе из квартиры вынесли неразорвавшийся снаряд ВСУ

    «Газпром» увеличит объемы поставок газа Китаю

    Российский пенсионер открыл огонь по бывшей жене и ее сестре

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости