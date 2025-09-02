Российский военный одним ударом дрона уничтожил минометный расчет, оружие и грузовик ВСУ

Боец Буслаев одним дроном уничтожил минометный расчет, оружие и грузовик ВСУ

Военнослужащий Алексей Буслаев с помощью одного удара дрона уничтожил замаскированную минометную позицию, оружие и грузовик Вооруженных сил Украины (ВСУ) с боеприпасами. Об этом сообщили в Минобороны, передает ТАСС.

«Дождавшись прибытия грузовика с боеприпасами для позиции украинских боевиков, рядовой Буслаев атаковал его с помощью беспилотного летательного аппарата. В результате детонации боекомплекта были уничтожены минометный расчет, орудие и транспортное средство», — сообщили в Минобороны.

В ведомстве добавили, что российский военный проявил высокий профессионализм и нанес урон живой силе и технике ВСУ. Это позволило ослабить огневое воздействие на позиции российских военных, подчеркнули в Минобороны.

Ранее сообщалось, что рядовой Сергей Бурмистров обнаружил украинскую диверсионно-разведывательную группу (ДРГ) и в одиночку сдерживал противника до прибытия подкрепления. Благодаря действиям бойца российские военные захватили в плен и допросили командира ДРГ, который раскрыл информацию о месте расположения опорного пункта, путях подхода к нему и огневых точках.