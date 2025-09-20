Мир
США запланировали сократить помощь Латвии, Литве и Эстонии

Reuters: США запланировали сократить помощь Латвии, Литве и Эстонии
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Britta Pedersen / dpa / Globallookpress.com

Власти США запланировали сократить помощь в области безопасности Латвии, Литве и Эстонии. Об этом сообщает Reuters.

Уточняется, что американские чиновники провели встречу с европейскими дипломатами в августе и заявили им о своих планах по прекращению части помощи членам НАТО, которые имеют границу с Россией. По словам чиновника Пентагона Дэвида Бейкера, европейским странам нужно становиться более независимыми от поддержки США.

Ранее министр внутренних дел Эстонии Игорь Таро оценил возможность полного закрытия границы с Россией. По его словам, если Латвия и Литва решат закрыть границу с Россией, то на Эстонию будет оказано давление.

