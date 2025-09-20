Путешествия
Трамп решил ввести визы за миллион долларов

Трамп подписал указ о внедрении программы ВНЖ за $1 млн
Мария Черкасова

Фото: Ken Cedeno / Reuters

Президент США Дональд Трамп подписал указ о внедрении программы The Trump Gold Card («Золотая карта Трампа»), которая позволяет иностранцам получить вид на жительство (ВНЖ) по ускоренной процедуре за 1 миллион долларов. Соответствующий указ опубликован на сайте Белого дома.

Согласно установленным условиям, взнос для участия в программе составляет 1 миллион долларов для физических лиц и 2 миллиона долларов для корпораций или аналогичных организаций, которые действуют в интересах конкретного физического лица.

Программой займется министерство торговли, которое будет действовать в сотрудничестве с министерством иностранных дел и министерством национальной безопасности. Благодаря визе иностранным гражданам предоставляется возможность получить иммиграционную визу в ускоренном порядке.

Реализация программы будет осуществляться в строгом соответствии с действующим законодательством, а также с учетом требований общественной безопасности и национальной обороны. Взносы будут рассматриваться не только как основание для получения визы, но и как подтверждение выдающихся деловых качеств и значимой пользы для страны.

Средства, получаемые в рамках программы, будут аккумулироваться на отдельном счете в Казначействе и направляться на поддержку развития торговли и американской промышленности.

По словам министра торговли США Говарда Латника, «золотая карта» заменит действующие визовые программы EB-1 и EB-2 для лиц, которые представляют для страны исключительную ценность. Он добавил, что теперь страна будет принимать только «выдающихся людей из самых верхов, а не тех, кто пытается отобрать рабочие места у американцев».

Ранее сообщалось, что администрация президента США Дональда Трампа введет сбор в размере 100 тысяч долларов для компаний за рабочие визы (H-1B) в США для своих сотрудников.

