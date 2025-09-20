Трамп введет плату за рабочие визы в размере 100 тысяч долларов в год

Компании должны будут платить 100 тысяч долларов в год за рабочие визы (H-1B) в США для своих сотрудников. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление администрации президента США Дональда Трампа.

Президент США Дональд Трамп подписал указ, вводящий ежегодный сбор за рабочие визы, предназначенные для высококвалифицированных иностранных специалистов, работающих в сфере информационных технологий, инженерии, здравоохранения, финансов и других. Мера направлена на ограничение использования визы и защиту американского рынка труда.

Указ вступает в силу с 21 сентября 2025 года и касается новых и поданных, но не рассмотренных до этого времени, заявок. Компании, не оплатившие сбор, не смогут оформить рабочие визы для новых сотрудников.

Заявки на визу H-1B часто превышают лимит в 85 тысяч в год, программа пользуется большой популярностью в технологическом секторе, ею часто пользуются рабочие из Китая и Индии. Некоторые крупные компании, такие как Microsoft, JPMorgan и Amazon, уже рекомендовали сотрудникам с визами H-1B оставаться в США и избегать международных поездок до прояснения ситуации, отмечает издание.

Эксперты считают, что нововведение существенно изменит систему выдачи рабочих виз, ограничив доступ к ним и повысив требования к квалификации иностранных работников. По словам партнера венчурной компании Menlo Ventures Диди Дас, такая мера может стать сдерживающим фактором для привлечения в США лучших специалистов со всего мира. Если страна перестанет привлекать талантливых работников, это значительно снизит ее инновационный потенциал и экономический рост.

Нововведение может привести к дополнительным затратам на миллионы долларов для компаний, что особенно тяжело ударит по небольшим технологическим фирмам и стартапам.

Ранее для получения визы требовался небольшой сбор, а последующие платежи могли составлять несколько тысяч долларов.

Согласно анализу American Immigration Council, численность иностранных работников в сферах науки, технологий, инженерии и математики (STEM) в США с 2000 по 2019 год выросла с 1,2 миллиона до почти 2,5 миллиона человек. При этом общий рост количества STEM-работников составил всего 44,5 процента — с 7,5 миллиона до 10,8 миллиона за тот же период.

Ранее посол Мексики в Москве Эдуардо Вильегас Мехиас рассказал, что россиянам стали реже выдавать визы в Мексику, опасаясь их эмиграции в США.