Россиян стали реже пускать в Мексику

Посол Мексики Мехиас: В Мексику не пускают желающих эмигрировать в США
Мария Черкасова

Фото: Alejandro Bringas / Reuters

Россиянам стали реже выдавать визы в Мексику, опасаясь их эмиграции в США, рассказал в интервью РБК посол страны в Москве Эдуардо Вильегас Мехиас.

«Обеспокоенность США по поводу миграционных проблем вызвала определенную реакцию, направленную на то, чтобы службы миграционного контроля Мексики обращали внимание на людей, которые потенциально могут попытаться проникнуть на территорию США», — объяснил дипломат.

Граждане стали чаще сталкиваться с отказами во въезде не только из России, но и из других стран. По словам посла, в некоторых странах Латинской Америки уровень отказов достигает 8-9 процентов, а в некоторых странах Кавказа количество отказов может достигать 20 процентов.

Рост числа отказов происходит на фоне снижения турпотока в Мексику из России: если два года назад в Мексику приезжало около 91 тысячи российских туристов в год, то в последние годы количество сократилось до 62 тысяч, а в прошлом году — до 34 тысяч. Это резкое падение связано с несколькими факторами, включая дороговизну поездки из-за необходимости летать через третьи страны. Тем не менее власти Мексики надеются на восстановление и увеличение туристического потока из России, добавил посол.

Ранее директор консульского департамента МИД РФ Алексей Климов заявил, что Россия готова к диалогу по безвизу с Мексикой и Багамами. Он напомнил, что к настоящему времени почти вся Латинская Америка стала безвизовым пространством для россиян: вне такового пока остаются Мексиканские Соединенные Штаты, Республика Барбадос, Республика Гаити, Содружество Багамских Островов, Тринидад и Тобаго.

