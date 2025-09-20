Трамп заявил, что не винит уставших от конфликта с Россией украинцев

Президент США Дональд Трамп заявил, что не может винить украинцев за то, что большинство из них не хотят продолжение конфликта с Россией. Его слова приводит ТАСС.

Трамп высказался об отношении украинцев к конфликту с Россией и подчеркнул, что не винит уставших от кризиса. Таким образом он ответил на замечание журналиста, что многие граждане страны не хотят продолжения кризиса.

Американский лидер подчеркнул, что конфликт «не должен был начинаться». «Этой войны не было бы, если бы президентом был я», — заключил он.

Ранее спецпосланник Трампа Кит Келлог объяснил его неспособность завершить конфликт за сутки. «Трамп пытается дать дипломатии все шансы. Когда он сказал, что может остановить войну за 24 часа, он стремился сохранить наследие», — сказал Келлог.

