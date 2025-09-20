Мир
21:33, 19 сентября 2025

Келлог объяснил неспособность Трампа завершить конфликт за сутки

Келлог объяснил неспособность Трампа завершить конфликт за сутки
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Reuters / Leon Neal

Спецпосланник президента США Кит Келлог считает, что американский лидер Дональд Трамп не смог завершить конфликт на Украине за сутки, так как в первую очередь полагается на дипломатию. Об этом чиновник заявил в беседе с британской газетой The Telegraph.

«Трамп пытается дать дипломатии все шансы. Когда он сказал, что может остановить войну за 24 часа, он стремился сохранить наследие», — сказал Келлог. Он также назвал несправедливым то, что Трампу дали кличку TACO (Trump Always Chickens Out, «Трамп всегда трусит»).

Президент США быстро понял, что завершить украинский конфликт куда сложнее, чем он ожидал, добавил Келлог.

Ранее чиновник посоветовал Украине смириться с фактической потерей территорий.

