Турист загадочно исчез на одной из самых мистических гор Урала

Shot: 43-летний россиянин загадочно исчез на горе Конжак

Российский турист загадочно исчез на одной из самых мистических гор Урала — Конжак. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Уточняется, что 43-летний Федор Медведев поднимался на Конжаковский камень с группой 18 сентября. Мужчина ушел в лес, чтобы собрать шишки, однако обратно так и не вернулся. Остальные участники похода спустились без Медведева. МЧС начала спасательную операцию.

Местные жители называют гору Конжак загадочным местом, поскольку техника там работает неисправно, в том числе фотоаппараты. Туда часто приезжают туристы-эзотерики.

Ранее в Сочи 19-летняя туристка из подмосковной Коломны София Мамедова прибыла в местный аэропорт, села в такси и пропала. Номер автомобиля, в который она села, не определили из-за плохого качества камеры.

