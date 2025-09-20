Путешествия
Турист загадочно исчез на одной из самых мистических гор Урала

Shot: 43-летний россиянин загадочно исчез на горе Конжак
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Евгений Шаталов / РИА Новости

Российский турист загадочно исчез на одной из самых мистических гор Урала — Конжак. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Уточняется, что 43-летний Федор Медведев поднимался на Конжаковский камень с группой 18 сентября. Мужчина ушел в лес, чтобы собрать шишки, однако обратно так и не вернулся. Остальные участники похода спустились без Медведева. МЧС начала спасательную операцию.

Местные жители называют гору Конжак загадочным местом, поскольку техника там работает неисправно, в том числе фотоаппараты. Туда часто приезжают туристы-эзотерики.

Ранее в Сочи 19-летняя туристка из подмосковной Коломны София Мамедова прибыла в местный аэропорт, села в такси и пропала. Номер автомобиля, в который она села, не определили из-за плохого качества камеры.

