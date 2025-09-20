В аэропорту Брюсселя отменили несколько рейсов из-за кибератаки

В аэропорту Брюсселя отменено и задержано несколько рейсов на фоне кибератаки

В международном аэропорту Брюсселя Завентем отменено и задержано несколько рейсов на фоне кибератаки, затронувшей системы регистрации и посадки пассажиров на рейсы. Об этом сообщает агентство Belga.

Атака началась вечером в пятницу, 19 сентября. К утру субботы, 20 сентября, было отменено девять рейсов, а 15 рейсов задержались минимум на час. Представитель аэропорта Исане Чиуа Лекли сообщила, что поставщик атакованных систем активно работает над решением проблемы.

Отмечается, что аэропорт в субботу планировал принять около 35 тысяч и рекомендовал приезжать в аэропорт заранее и только при подтвержденном рейсе, а также следить за обновлениями через официальные каналы.

Ранее сообщалось, что из-за кибератаки также пострадали аэропорт Лондона Хитроу и аэропорт Берлина.