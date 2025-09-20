Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
17:50, 20 сентября 2025Путешествия

В аэропорту Брюсселя отменили несколько рейсов из-за кибератаки

В аэропорту Брюсселя отменено и задержано несколько рейсов на фоне кибератаки
Мария Черкасова

Фото: Marta Fiorin / Reuters

В международном аэропорту Брюсселя Завентем отменено и задержано несколько рейсов на фоне кибератаки, затронувшей системы регистрации и посадки пассажиров на рейсы. Об этом сообщает агентство Belga.

Атака началась вечером в пятницу, 19 сентября. К утру субботы, 20 сентября, было отменено девять рейсов, а 15 рейсов задержались минимум на час. Представитель аэропорта Исане Чиуа Лекли сообщила, что поставщик атакованных систем активно работает над решением проблемы.

Отмечается, что аэропорт в субботу планировал принять около 35 тысяч и рекомендовал приезжать в аэропорт заранее и только при подтвержденном рейсе, а также следить за обновлениями через официальные каналы.

Ранее сообщалось, что из-за кибератаки также пострадали аэропорт Лондона Хитроу и аэропорт Берлина.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыта возможная причина обрушения в школе Москвы

    ЕС захотел ограничить поставку нефти из России по «Дружбе»

    «Ахмат» вырвал победу у «Пари НН» в матче РПЛ

    ХАМАС опубликовало прощальные фото израильских заложников

    В аэропорту Брюсселя отменили несколько рейсов из-за кибератаки

    Трампа обвинили в нахождении на «пассажирском месте» по конфликту на Украине

    Францию призвали выйти из НАТО из-за лжи одной страны

    Российский «Искандер» уничтожил украинскую ЗРК С-300

    Онколог объяснила рост числа случаев рака легких у людей до 45 лет

    В Европе заявили об измотанности из-за непостоянства Трампа в отношении России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости