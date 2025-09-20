Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
11:17, 20 сентября 2025Путешествия

Несколько европейских аэропортов подверглись кибератаке

Мария Черкасова

Фото: bellena / Shutterstock / Fotodom  

Несколько европейских аэропортов, включая лондонский Хитроу, аэропорт Брюсселя и Берлина, подверглись кибератаке. Об этом сообщает Reuters.

Кибератака была направлена на поставщика услуг систем регистрации и посадки и привела к задержке и отмене рейсов. По данным аэропорта Брюсселя, атака парализовала автоматизированные системы, из-за чего регистрация и посадка пассажиров осуществляются только вручную. В аэропорту Хитроу предупредили о задержках из-за «технической проблемы». Аэропорт Берлина сообщил, что из-за технической неисправности у поставщика, работающего по всей Европе, время ожидания на регистрацию в аэропорту увеличено.

Ранее, 19 сентября, был взломан сайт петербургского аэропорта Пулково. Представители компании извинились перед пассажирами за неудобства. В настоящее время на сайте отображается онлайн-табло «Яндекса».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украина под массированным ударом. По целям выпущены десятки ракет, горят заводы ВСУ, поражены аэродромы

    Пашинян рассказал о трансформации отношений с Россией

    Названы основные причины смертности россиян

    Несколько европейских аэропортов подверглись кибератаке

    Суд обязал работника Внуково заплатить сотни тысяч рублей за посещение бизнес-залов

    В российском регионе отразили массированную атаку украинских дронов

    Десять стран признают Палестину на конференции ООН

    Администрация Трампа запланировала получить миллиарды долларов на сделке с TikTok

    Импорт китайских грузовиков рухнул из-за российского запрета четырех марок

    Россиян стали реже пускать в Мексику

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости