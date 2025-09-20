Несколько европейских аэропортов подверглись кибератаке

Несколько европейских аэропортов, включая лондонский Хитроу, аэропорт Брюсселя и Берлина, подверглись кибератаке. Об этом сообщает Reuters.

Кибератака была направлена на поставщика услуг систем регистрации и посадки и привела к задержке и отмене рейсов. По данным аэропорта Брюсселя, атака парализовала автоматизированные системы, из-за чего регистрация и посадка пассажиров осуществляются только вручную. В аэропорту Хитроу предупредили о задержках из-за «технической проблемы». Аэропорт Берлина сообщил, что из-за технической неисправности у поставщика, работающего по всей Европе, время ожидания на регистрацию в аэропорту увеличено.

Ранее, 19 сентября, был взломан сайт петербургского аэропорта Пулково. Представители компании извинились перед пассажирами за неудобства. В настоящее время на сайте отображается онлайн-табло «Яндекса».