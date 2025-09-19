Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
11:16, 19 сентября 2025Интернет и СМИ

Сайт аэропорта Пулково взломали

Аэропорт Пулково сообщил, что работа его сайта ограничена из-за взлома
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Александр Баранов / Коммерсантъ

Сайт аэропорта Пулково в Санкт-Петербурге взломали. Об этом компания рассказала в Telegram.

«Сайт аэропорта Пулково сегодня был взломан. Его работа на данный момент ограничена», — говорится в сообщении.

Компания принесла извинения за неудобства, с которыми столкнулись пассажиры. Также представители аэропорта добавили, что работают над восстановлением сайта.

В июле стало известно, что сеть аптек «Столички» подверглась хакерской атаке. Представители сети пообещали восстановить работу в кратчайшие сроки.

До этого хакеры из группировок Silent Crow и «Киберпартизаны BY» заявили, что уничтожили информационную системы компании «Аэрофлот». Вскоре работа авиакомпании была восстановлена.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Я верил в справедливость». Российских фигуристов допустили до квалификации ОИ-2026. Глава ISU назвал причины и упомянул Украину

    Захарова назвала инцидент с дронами в Польше звеном демонизации России

    Российский дальнобойщик пригнал фуру в Москву и был наказан из-за одной наклейки

    Психолог предупредила об опасности слишком близкой дружбы с мамой

    В России объявили о подготовке ответа на возможную агрессию Запада против Калининграда

    Юным российским гимнасткам запретят использовать яркий макияж

    Звезда «Беспринципных» задолжала за «коммуналку» в квартире в центре Москвы

    Захарова заявила о попытке сорвать украинское урегулирование

    Анна Седокова пришла на футбол в оголяющем тело комбинезоне

    Захарова назвала страны Запада соучастниками преступлений Украины

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости