Сайт аэропорта Пулково взломали

Аэропорт Пулково сообщил, что работа его сайта ограничена из-за взлома

Сайт аэропорта Пулково в Санкт-Петербурге взломали. Об этом компания рассказала в Telegram.

«Сайт аэропорта Пулково сегодня был взломан. Его работа на данный момент ограничена», — говорится в сообщении.

Компания принесла извинения за неудобства, с которыми столкнулись пассажиры. Также представители аэропорта добавили, что работают над восстановлением сайта.

В июле стало известно, что сеть аптек «Столички» подверглась хакерской атаке. Представители сети пообещали восстановить работу в кратчайшие сроки.

До этого хакеры из группировок Silent Crow и «Киберпартизаны BY» заявили, что уничтожили информационную системы компании «Аэрофлот». Вскоре работа авиакомпании была восстановлена.