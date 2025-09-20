Россия
В Амурской области ввели режим ЧС после аварии на железной дороге

Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: МЧС России по Амурской области

Режим чрезвычайной ситуации был введет в Тындинском округе Амурской области после того, как на железной дороге с рельсов сошли два вагона и укладочный кран. Это следует из информации, размещенной на сайте главного управления МЧС по региону.

«Чрезвычайные ситуации на контроле: Тындинский МО, в связи с происшествием на железнодорожном транспорте», — говорится в сообщении.

Уточняется, что режим был введен 19 сентября распоряжением номер 341-р.

Два вагона и укладочный кран ремонтно-восстановительного поезда сошли с рельсов при проведении работ по замене рельсошпальной решетки. Пострадали 14 человек, двоим из них выжить не удалось. Позднее появилось видео с места происшествия.

