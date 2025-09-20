В Дагестане обрушились два моста

В Дагестане из-за ливней обрушились два моста

В Дагестане два моста обрушились из-за ливней, сообщает Telegram-канал Mash Gor.

Была смыта временная переправа на дороге Маджалис — Варсит — Шиланша. Участок был перекрыт. Автомобилисты объезжают дорогу через трассу Хучни — Хараг. Также в Буйнакске водяной поток снес мост через реку Шураозень.

Несколько районов Махачкалы остались без света, потому что ливень затопил подстанции. Обесточены улицы в микрорайоне Редукторный, квартале Пальмира, окрестностях ипподрома и комплекса «Джигит». Без света частично остаются Каспийск, Избербаш, Хасавюрт, Хасавюртовский и Дербентский районы.

Ранее сообщалось, что в Дагестане из-за дождей произошел транспортный коллапс. В Махачкале, Каспийске и Избербаше оказались подтоплены улицы и подвалы многоквартирных домов.

По прогнозам синоптиков, осадки в Махачкале прекратятся в воскресенье, 21 сентября. В целом по региону ожидается улучшение погоды к началу следующей недели.