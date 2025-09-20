Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
15:02, 20 сентября 2025Экономика

В Дагестане обрушились два моста

В Дагестане из-за ливней обрушились два моста
Мария Черкасова

Кадр: Telegram-канал Mash Gor

В Дагестане два моста обрушились из-за ливней, сообщает Telegram-канал Mash Gor.

Была смыта временная переправа на дороге Маджалис — Варсит — Шиланша. Участок был перекрыт. Автомобилисты объезжают дорогу через трассу Хучни — Хараг. Также в Буйнакске водяной поток снес мост через реку Шураозень.

Несколько районов Махачкалы остались без света, потому что ливень затопил подстанции. Обесточены улицы в микрорайоне Редукторный, квартале Пальмира, окрестностях ипподрома и комплекса «Джигит». Без света частично остаются Каспийск, Избербаш, Хасавюрт, Хасавюртовский и Дербентский районы.

Ранее сообщалось, что в Дагестане из-за дождей произошел транспортный коллапс. В Махачкале, Каспийске и Избербаше оказались подтоплены улицы и подвалы многоквартирных домов.

По прогнозам синоптиков, осадки в Махачкале прекратятся в воскресенье, 21 сентября. В целом по региону ожидается улучшение погоды к началу следующей недели.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский оценил возможность завершения конфликта на Украине по «корейскому сценарию»

    В российском регионе нашли дом с 17 рабами

    Захарова пожелала министру обороны Литвы реализоваться по специальности

    Макгрегор объявил о своем участие в турнире UFC на территории Белого дома

    Трамп введет плату за рабочие визы в размере 100 тысяч долларов в год

    Вооруженные силы России нанесли удар по предприятиям ВПК Украины

    В Дагестане обрушились два моста

    В Госдуме ответили на слова Зеленского об отсутствии финального документа об окончании СВО

    Силы ПВО ВС России за сутки сбили сотни беспилотников ВСУ

    Махачкалинцев попросили отказаться от воды из-под крана из-за загрязнений

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости