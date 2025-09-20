В российском регионе начался коллапс из-за дождей

В Дагестане произошел транспортный коллапс из-за сильных дождей

В Дагестане произошел транспортный коллапс и перебои с электричеством — затоплены дома, улицы и городские парковки, пишет Telegram-канал Baza.

В Махачкале жители сообщают о блэкауте в половине города из-за наводнений: отсутствует электричество, интернет и связь. Обесточены районы от Кировского до поселка Семендер. На улицах автомобили глохнут от гидроударов, застревают в воде, некоторые унесены течением.

В Избербаше вода проникла в жилые дома. В Каякентском районе жители самостоятельно откачивают воду из помещений. Некоторые образовательные учреждения перешли на дистанционное обучение.

МЧС развертывает насосные станции и спасателей, однако дождь продолжается. Прогнозы указывают на продолжение осадков минимум сутки. Существует угроза схода селей в горных районах.

Непогода обрушилась на дагестанскую столицу дважды за последние три дня. В прошлый раз ливневыми водами частично оказались затоплены улицы Магомедова, Исмаилова, Бейбулатова, а также проспект Акушинского. На проезжей части вода стояла по колено.