Российский город затопило после ливней

Махачкала оказалась затоплена после сильных ливней

Махачкалу застигли врасплох сильные дожди. О последствиях непогоды пишет РБК.

Обрушившиеся ливни образовали на подъезде к Махачкале со стороны Каспийска огромный затор. Ненастье парализовало также жизнь в центре республиканской столицы. Ливневыми водами частично оказались затоплены улицы Магомедова, Исмаилова, Бейбулатова, а также проспект Акушинского. Автомобили глохнут на проезжей части, одна из машин провалилась колесом в открытый канализационный люк. Из-за забитых ливневок городские дороги превратились в полноводные реки: водителям пришлось толкать машины, стоя по колено в воде. На улицы Махачкалы направлены дополнительные бригады коммунальных служб.

Несколькими днями ранее по Дагестану пронеслись смерчи. Два водяных вихря заметили у побережья Каспийска, вблизи неэксплуатируемого восьмого цеха бывшего завода «Дагдизель». Полгода назад во время шторма обрушилась одна из башен предприятия.