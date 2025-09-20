В Германии раскрыли цели дронов в Польше

Der Spiegel: Целью сбитых над Польшей дронов был аэропорт и центр в Жешуве

Целью сбитых над Польшей дронов был аэропорт и центр в Жешуве. Об этом сообщает издание Der Spiegel со ссылкой на источники в НАТО.

Издание отметило, что аэропорт в Жешуве является одним из важнейших перевалочных пунктов для поставок оружия и других военных грузов на Украину.

По информации журнала, дроны якобы залетели в Польшу через территорию Белоруссии, и были сбиты голландскими истребителями F-35.

Ранее лидер Христианско-социального союза (ХСС), премьер федеральной земли Бавария Маркус Зедер предложил бундесверу сделать собственную армию беспилотников после инцидента с дронами в Польше. Он подчеркнул, что Германия должна как можно скорее наращивать собственные возможности обеспечения безопасности.