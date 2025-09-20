Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
18:53, 20 сентября 2025Мир

В Германии раскрыли цели дронов в Польше

Der Spiegel: Целью сбитых над Польшей дронов был аэропорт и центр в Жешуве
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Целью сбитых над Польшей дронов был аэропорт и центр в Жешуве. Об этом сообщает издание Der Spiegel со ссылкой на источники в НАТО.

Издание отметило, что аэропорт в Жешуве является одним из важнейших перевалочных пунктов для поставок оружия и других военных грузов на Украину.

По информации журнала, дроны якобы залетели в Польшу через территорию Белоруссии, и были сбиты голландскими истребителями F-35.

Ранее лидер Христианско-социального союза (ХСС), премьер федеральной земли Бавария Маркус Зедер предложил бундесверу сделать собственную армию беспилотников после инцидента с дронами в Польше. Он подчеркнул, что Германия должна как можно скорее наращивать собственные возможности обеспечения безопасности.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин выделил деньги из личного фонда для Южной Осетии

    В России предупредили о сбое в доставке цветов

    Трамп скажет речь на похоронах застреленного Кирка

    В Германии раскрыли цели дронов в Польше

    Мощный пожар на украинской нефтебазе сняли на видео

    Стал известен победитель квалификации Гран-при Азербайджана «Формулы-1»

    Спикер Палаты представителей предупредил США о катастрофе

    Матвиенко назвал популярность песен «Любэ», Кадышевой и Shaman естественной

    Средства РЭБ посадили беспилотник ВСУ в сквере российского города

    Мелания Трамп стала мемом из-за наряда на встрече с королевской семьей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости