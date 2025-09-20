В Госдуме ответили на слова Зеленского об отсутствии финального документа об окончании СВО

Депутат Колесник: Подписывать документы об окончании СВО с Зеленским нет смысла

Подписывать документы с Владимиром Зеленским об окончании боевых действий на Украине нет смысла, считает депутат Госдумы Андрей Колесник. Так он в разговоре с News.ru отреагировал на заявление украинского политика о том, что финальный документ об окончании СВО может быть не подписан.

«Любые боевые действия заканчиваются подписанием документов. Зеленский сам является не легитимным, для него бумаги — официальные, неофициальные ничего не значат», — сказал парламентарий.

Он завил, что президент России Владимир Путин решит, когда закончится конфликт, и закрепит его завершение документально с теми странами, которые готовы прекратить боевые действия на Украине. Чем дольше длится конфликт, тем больше денег получит нелегитимное руководство Украины за рубежом, добавил парламентарий.

Зеленский ранее заявил, что может случиться так, что финального документа об окончании боевых действий может и не быть. Украине, по его словам, нужны гарантии безопасности до окончания конфликта.