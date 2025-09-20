В Москве банкрот собрал миллионы с инвесторов и скрылся

Москвич собрал миллионы с 40 инвесторов и скрылся

Банкрот из Москвы по имени Евгений скрылся с миллионами рублей от 40 инвесторов. Об этом сообщает Baza со ссылкой на одного из пострадавших.

По данным канала, московский инвестор Евгений встречался с потенциальными клиентами в своем офисе, показывал им презентации прибыльных проектов и заключал договоры, предлагая технику в залог. Один из пострадавших инвесторов, Роман, признался, что в феврале 2025 года передал Евгению 3,5 миллиона рублей на год под инвестиционный проект. Выплат по проекту он не дождался, а после обнаружил, что офис Евгения закрылся.

Пострадавшие от действий афериста объединились в Telegram-чате, где их собралось около 40 человек. Они обнаружили, что Евгений как минимум с 2021 года был банкротом, не занимался бизнесом, а работники в офисе создавали иллюзию деятельности. Как физическое лицо Евгений владеет имуществом на 50 миллионов рублей. Потерявшие деньги инвесторы готовятся обратиться в суд.

